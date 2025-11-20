FORINDUSTRIE – journée d’immersion à l’AFORP Agence Cachan Cachan

FORINDUSTRIE – journée d’immersion à l’AFORP Agence Cachan Cachan jeudi 20 novembre 2025.

FORINDUSTRIE – journée d’immersion à l’AFORP Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Vous souhaitez découvrir les métiers et formations du secteur de l’industrie. Une journée d’immersion sera organisée à l’AFORP le jeudi 04 Décembre 2025 afin de vous faire découvrir certains métiers et formations de l’industrie : * Chaudronnerie * Electronique * Maintenance * Cyber sécurité

Ateliers encadrés par des formateurs de l’AFORP afin de vous faire découvrir certains métiers de l’industrie (démonstrations en ateliers, réalité virtuelle…).

Agence Cachan 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514439 »}]

Vous souhaitez découvrir les métiers et formations du secteur de l’industrie. 1 jeune 1 solution #TousEnImmersion