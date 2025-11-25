FORINDUSTRIE : LE GRAND DEFI !!! (PUBLIC JEUNES) Agence Les Mureaux Les Mureaux

FORINDUSTRIE : LE GRAND DEFI !!! (PUBLIC JEUNES) Mardi 25 novembre, 13h30 Agence Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T13:30:00 – 2025-11-25T15:00:00

Venez découvrir la plateforme ludique FORINDUSTRIE !

Présentation de la plateforme et ses nombreuses fonctionnalités ! Jeu en ligne sur tablette ! Découverte du secteur de l’industrie, ses opportunités d’emploi et de formation

Agence Les Mureaux 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Ile-de-France

Venez découvrir la plateforme ludique FORINDUSTRIE ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution