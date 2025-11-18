FORINDUSTRIE ! Le jeu vidéo pour découvrir les métiers de l’industrie ! Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Le Grand-Quevilly

FORINDUSTRIE ! Le jeu vidéo pour découvrir les métiers de l’industrie ! Mardi 18 novembre, 08h30 Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Présentation de FORINDUSTRIE ! Le jeu De 9H30 A 11H30 Venez muni de votre téléphone à l’agence FRANCE TRAVAIL GRAND QUEVILLY pour découvrir ce jeu ! Notre Objectif: gagner le Grand défi ! FOR INDUSTRIE est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau pour l’emploi. Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie,

Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526527 »}]

Présentation de FORINDUSTRIE ! Le jeu De 9H30 A 11H30 Venez muni de votre téléphone à l’agence FRANCE TRAVAIL GRAND QUEVILLY pour découvrir ce jeu ! Notre Objectif: gagner le Grand défi ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie