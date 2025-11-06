Forindustrie Lesparre-Médoc – Agence LESPARRE-MEDOC Lesparre-Médoc

Forindustrie Jeudi 6 novembre, 07h30 Lesparre-Médoc – Agence LESPARRE-MEDOC Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T07:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T07:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:00:00+01:00

Venez participer au grand défi Forindustrie qui aura lieu du 17 Novembre au 5 Décembre. Vous voyagerez dans différents mondes au travers d’une mappemonde interactive qui vous fera découvrir les métiers de l’industrie. Vous visionnerez des vidéos, répondrez à des quiz et participerez aux nombreuses quêtes du jeu. Chaque mission accomplie fera gagner des points à votre équipe ! A vous de jouer !!!

Présentation de la mappemonde et inscription au défi en équipe

Lesparre-Médoc – Agence LESPARRE-MEDOC 33340 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

