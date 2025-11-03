FORINDUSTRIE, L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE

FORINDUSTRIE, L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE Lundi 3 novembre, 08h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T18:00:00

Fin : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T18:00:00

Forindustrie, l’Univers extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’industrie et d’avenir

https://univers.forindustrie.fr/plateforme/candidat-inscription

Industries Méditerranée