FORINDUSTRIE, L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE
FORINDUSTRIE, L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE lundi 3 novembre 2025.
FORINDUSTRIE, L’UNIVERS EXTRAORDINAIRE Lundi 3 novembre, 08h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00
https://www.forindustrie.fr/
Forindustrie, l’Univers extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’industrie et d’avenir industrie innovation