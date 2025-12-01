FORINDUSTRIE, l’UNIVERS EXTRAORDINAIRE – FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE Marseille

FORINDUSTRIE, l’UNIVERS EXTRAORDINAIRE – FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE Lundi 1 décembre, 08h00 FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-01T08:00:00+01:00 – 2025-12-01T18:00:00+01:00

Fin : 2025-12-01T08:00:00+01:00 – 2025-12-01T18:00:00+01:00

Une création originale pour parler d’industrie et d’avenir ! Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et France Travail. Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire intitulée « A la poursuite du Docteur Déboulon » se déroulera du 17 novembre au 5 décembre 2025 avec un Grand défi auquel tous les jeunes scolaires (collège, lycée, bac +) et les demandeurs d’emploi pourront concourir. Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et parler des vrais enjeux de l’industrie de demain et de ses métiers, avec des infos interactives variées (quizz, vidéos métiers, rencontres avec des intervenants professionnels). A la clé : des prix pour les meilleurs groupes participants et des visites de sites offertes par des industriels partout en France.

FRANCE CHIMIE MEDITERRANEE 2 rue Henri Barbusse Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://univers.forindustrie.fr/plateforme/candidat-inscription »}] http://www.forindustrie.fr

