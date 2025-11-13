Forindustrie Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Monistrol-sur-Loire

Forindustrie Jeudi 13 novembre, 09h00 Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau pour l’emploi. Nous recrutons une équipe de 5 à 7 Gamers pour participer à l’édition 2025 du 17/11 au 05/12.

Présentation du jeu et règles du jeu Inscription pour les Gamers souhaitant relever le challenge.

Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

