Forindustrie Rouen Aubette Agence ROUEN AUBETTE Rouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:30:00+01:00 – 2025-11-06T09:30:00+01:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est de retour pour cette session 2025 ! En parcourant le métavers, tel un jeu vidéo pédagogique multi-joueurs, venez découvrir toute la richesse des métiers de l’industrie de manière ludique et collaborative à travers des vidéos métiers, des quêtes, des quiz et des échanges en live. Bien plus qu’un jeu, vous aurez entre les mains un outil d’orientation coconstruit par des industriels, l’Education Nationale et France Travail.

Agence ROUEN AUBETTE 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier du Mont Gargan Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519256 »}]

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est de retour pour cette session 2025 ! La semaine de l’industrie Marché du travail