FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Vire Normandie – Agence VIRE Vire

FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Vire Normandie – Agence VIRE Vire lundi 3 novembre 2025.

FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Lundi 3 novembre, 13h00 Vire Normandie – Agence VIRE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T13:00:00+01:00 – 2025-11-03T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T13:00:00+01:00 – 2025-11-03T14:00:00+01:00

Forindustrie est un outil pédagogique innovant conçu pour présenter la richesse des métiers de l’industrie à tout public en quête d’orientation et d’avenir. Co-construit par : des industriels, l’éducation nationale, le réseau pour l’emploi. Un événement 100% digital pour une expérience immersive et captivante ! Nouvelle saison : À la poursuite du Dr Déboulon Inspirée des jeux vidéo, cette édition invite les demandeurs d’emploi à participer à un Grand Défi ! En rejoignant cet événement, vous pour

Vire Normandie – Agence VIRE 14500 Vire Normandie Vire 14500 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518496 »}]

Forindustrie est un outil pédagogique innovant conçu pour présenter la richesse des métiers de l’industrie à tout public en quête d’orientation et d’avenir. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie