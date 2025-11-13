FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Vire Normandie – Agence VIRE Vire

FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Vire Normandie – Agence VIRE Vire jeudi 13 novembre 2025.

FORINDUSTRIE : Une Aventure Digitale pour Explorer l’Univers Extraordinaire de l’Industrie ! Jeudi 13 novembre, 08h00 Vire Normandie – Agence VIRE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T09:00:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T09:00:00

Forindustrie est un outil pédagogique innovant conçu pour présenter la richesse des métiers de l’industrie à tout public en quête d’orientation et d’avenir. Co-construit par : des industriels, l’éducation nationale, le réseau pour l’emploi. Un événement 100% digital pour une expérience immersive et captivante ! Nouvelle saison : À la poursuite du Dr Déboulon Inspirée des jeux vidéo, cette édition invite les demandeurs d’emploi à participer à un Grand Défi ! En rejoignant cet événement, vous pour

Vire Normandie – Agence VIRE 14500 Vire Normandie Vire 14500 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520978 »}]

Forindustrie est un outil pédagogique innovant conçu pour présenter la richesse des métiers de l’industrie à tout public en quête d’orientation et d’avenir. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution