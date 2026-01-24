FORMA FORum des Musiques Actuelles Domaine des loges Parthenay
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Tu es musicien.ne ou porteur.se de projets dans la musique ? FORrma, le FORum des Musiques Actuelles en Nouvelle-Aquitaine revient pour une 8ème édition !
Viens rencontrer des professionnel•les du secteur des Musiques Actuelles et donne un nouvel élan à tes projets !
Pourquoi venir à FORma ?
Pour t’informer sur le secteur des Musiques Actuelles
Pour obtenir de bons conseils pour ton projet musical
Pour développer ton réseau
Rejoins-nous, quelque soit ton niveau de connaissance et d’expérience !
Sur inscription.
FORMA est un évènement annuel en itinérance dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Il est organisé par le RIM, le Réseau des Indépendants de le Musique. .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
