FORMASARTHE

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Le forum des formations et des métiers

Tous les deux ans, Formasarthe est un rendez-vous incontournable pour les jeunes, les familles, les formateurs et les professionnels.

Ceux qui souhaitent découvrir un métier, une filière, réfléchir à une orientation ou plus simplement partir à la découverte de ce que la Sarthe et le Grand Ouest offrent dans le domaine de la formation, trouveront à Formasarthe des pistes et des réponses.

Organisé en Espaces Formations-Métiers , le forum permettra à chaque visiteur de retrouver de multiples formations, du CAP au baccalauréat, et plus de 450 formations de l’enseignement supérieur.

Chaque édition est révélatrice de nombreuses vocations et tout est mis en oeuvre pour que vous puissiez y trouver la vôtre ! .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 34 85 32

English :

Training and careers forum

German :

Das Forum der Ausbildungen und Berufe

Italiano :

Il forum sulla formazione e sulle carriere

Espanol :

Foro de formación y carreras profesionales

L’événement FORMASARTHE Le Mans a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Le Mans