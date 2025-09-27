Format A4 Quatuor de cuivre Eglise Sainte Catherine Les Hôpitaux-Neufs

Eglise Sainte Catherine 2 D9 Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Début : 2025-09-27 20:00:00

Professionnels ou amateurs, ils sont diplômés des conservatoires de Mulhouse, Strasbourg et Paris.

Un répertoire varié, couvrant classique, jazz, folk et gospel.

Patrice Porté: Euphonium

Joel Grunenwald: Trombonne

Come Slisse et Christian Slisse: Trompettes .

