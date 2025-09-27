Format A4 Quatuor de cuivre Eglise Sainte Catherine Les Hôpitaux-Neufs
Format A4 Quatuor de cuivre Eglise Sainte Catherine Les Hôpitaux-Neufs samedi 27 septembre 2025.
Format A4 Quatuor de cuivre
Eglise Sainte Catherine 2 D9 Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Professionnels ou amateurs, ils sont diplômés des conservatoires de Mulhouse, Strasbourg et Paris.
Un répertoire varié, couvrant classique, jazz, folk et gospel.
Patrice Porté: Euphonium
Joel Grunenwald: Trombonne
Come Slisse et Christian Slisse: Trompettes .
Eglise Sainte Catherine 2 D9 Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Format A4 Quatuor de cuivre
German : Format A4 Quatuor de cuivre
Italiano :
Espanol :
L’événement Format A4 Quatuor de cuivre Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS