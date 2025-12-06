Format de Poche La Maison Rigolote Laval

Format de Poche

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

La Maison Rigolote invite 25 artistes sur deux week-ends à présenter leurs petits formats, pour vos cadeaux ou pour accrocher sur vos murs.

Gravures, dessins, aquarelles, peintures, huiles, acryliques en tout genre … mais au petit format, faciles à emporter et à accrocher. .

English :

La Maison Rigolote invites 25 artists over two weekends to present their small-format works, for gifts or to hang on your walls.

German :

Das Maison Rigolote lädt 25 Künstler an zwei Wochenenden ein, ihre kleinformatigen Kunstwerke zu präsentieren als Geschenk oder zum Aufhängen an Ihren Wänden.

Italiano :

La Maison Rigolote invita 25 artisti per due fine settimana a presentare le loro opere di piccolo formato, da regalare o da appendere alle pareti.

Espanol :

La Maison Rigolote invita a 25 artistas durante dos fines de semana a exponer sus obras de pequeño formato, para regalar o para colgar en sus paredes.

