Formation 1 jour Construction à pierre sèche pour tous Saint-Quentin-la-Chabanne samedi 4 octobre 2025.

Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école d’une journée encadré par des professionnels.

Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.

> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)

> Pique-nique pour le déjeuner.

Renseignements & réservations (nombre de places limité) avant le 28 septembre à f.couegnas@pnr-millevaches.fr

ou au 06 38 21 20 66. .

Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

