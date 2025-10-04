Formation 1 jour Construction à pierre sèche pour tous Saint-Quentin-la-Chabanne
Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse
Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école d’une journée encadré par des professionnels.
Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.
> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)
> Pique-nique pour le déjeuner.
Renseignements & réservations (nombre de places limité) avant le 28 septembre à f.couegnas@pnr-millevaches.fr
ou au 06 38 21 20 66. .
Le Bourg Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine
