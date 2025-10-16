Formation à la lutte contre les discriminations dans l’emploi Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 20e arrondissement PARIS

Formation à la lutte contre les discriminations dans l’emploi Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 20e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Venez vous former avec le groupe Egaé dans le cadre de la 9e édition de la Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations ! Cette formation d’une journée (9h-17h) vous permettra d’atteindre les objectifs suivants :

> Etre capable de reconnaitre les situations qui relèvent de la discrimination dans l’emploi

> Etre capable d’informer les victimes sur les recours possibles en matière de discrimination et de les orienter

> Comprendre les processus à l’œuvre dans les biais liés au recrutement

> Identifier et prévenir les risques de discrimination et favoriser l’égalité dans sa pratique professionnelle

> Mettre en place des pratiques organisationnelles et managériales non discriminantes

> Participer à la promotion des politiques de diversité et de non-discrimination au sein de son équipe.

La formation se tiendra le jeudi 16 octobre à la Maison de la vie association et citoyenne (MVAC) du 20e – 18 rue Ramus, 75020.

Uniquement sur inscription !

Formation gratuite à la lutte contre les discriminations dans l’emploi animée par le groupe Egaé.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 09h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 20e arrondissement 18 rue Ramus 75020 PARIS

ddct-seii-inscriptions@paris.fr