Formation à la taille d’un arbre fruitier Vanneau Saints-en-Puisaye

Formation à la taille d’un arbre fruitier

Vanneau Lieu-dit le moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Comprenez le fonctionnement du fruitier, soyez autonome dans sa taille. Limitée à une quinzaine de personnes.

À 12h30 repas prit sur place, réalisation et service des repas par l’Auberge du moulin de vanneau au tarif de 20 euros. .

Vanneau Lieu-dit le moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté elagorom@gmail.com

