Formation à l’animation de la Fresque du Climat à Lille, MRES • Maison régionale de l’environnement et des solidarités de Lille, Lille

Formation à l’animation de la Fresque du Climat à Lille Jeudi 23 avril, 18h00 MRES • Maison régionale de l’environnement et des solidarités de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

⚠ Cette formation demande d’avoir participé à un atelier de La Fresque du Climat ⚠

✏️ La Formation

La formation à l’animation vous permettra d’obtenir toutes les informations nécessaires pour animer des ateliers en autonomie dans la sphère privée et auprès du grand public ainsi que de rejoindre la communauté des Fresqueur·euse·s.

☀️ Déroulé

Tour de table et présentation des participant·e·s

Présentation de la Fresque (objectifs, principes, licence d’utilisation…)

Présentation des objectifs de l’animation et du rôle d’animateur·rice

Mise en situation de l’atelier avec des points d’attention sur la posture d’animateur·rice

Présentation des outils mis à votre disposition pour vous accompagner dans l’animation de la Fresque (manuel de formation, techniques d’animation, …) et vous lancer !

Informations pratiques

Durée de 3h

Le/la participant·e s’inscrit À TITRE PERSONNEL, en réglant les frais d’inscription individuellement.

L’association ne fournit pas de facture ni d’attestation de participation.

⚠ Si vous souhaitez vous inscrire dans l’optique d’animer dans un cadre professionnel, merci de vous rendre sur la page Entreprises du site internet de la Fresque du Climat ⚠

MRES • Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille 5 Rue Jules de Vicq, Lille, France Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Si vous avez déjà assisté à un atelier de La Fresque du Climat et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en vous animant à votre tour, cette formation est pour vous ! Formation Climat