Formation à l’éloquence Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Venez profiter d’un moment privilégié avec l’association du Barreau de Paris qui vous offre une formation éloquence.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR