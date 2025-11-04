Formation aéroportuaire – Métier d’accompagnant des personnes à mobilité réduite (APMR) Paray-Vieille-Poste – Agence Savigny-sur-Orge Paray-Vieille-Poste

Formation aéroportuaire – Métier d’accompagnant des personnes à mobilité réduite (APMR) Mardi 4 novembre, 10h00 Paray-Vieille-Poste – Agence Savigny-sur-Orge Essonne

La Faculté des Métiers de l’Essonne organise une réunion d’information collective dans le cadre du recrutement pour le parcours de qualification au métier d’Accompagnant des personnes à mobilité réduite (APHMR). Ce dispositif a pour objectif de préparer les participants à l’accès à l’emploi dans le secteur du transport et de l’assistance aux personnes à mobilité réduite, en milieu aéroportuaire. Prérequis • Maîtrise du français (lu, écrit et parlé – niveau B1 minimum) • Casier judiciaire vierge

Paray-Vieille-Poste – Agence Savigny-sur-Orge 91550 Paray-Vieille-Poste Paray-Vieille-Poste 91551 Essonne Ile-de-France

