Formation Agent de Sécurité – IBEP Rennes Agence RENNES OUEST Rennes

L’IBEP (Institut Breton d’Education Permanente) vous propose une formation : « Agent (H/F) de sécurité et de sûreté privée – Niveau 3 ». Venez participer à une réunion d’information collective pour connaître les modalités de la formation, les pré-requis et connaître les débouchés possibles. La formation se déroulera du 6 octobre au 13 novembre à Rennes. Financement de la formation : CPF ou financement individuel (coût 1820 ) Prérequis : – Carte d’identité en cours de validité – Pour les ressortissants étrangers : Résider en France depuis au moins 5 ans sans interruption et pouvoir en apporter les preuves Casier judiciaire du pays d’origine vierge – Niveau B1 en français – Casier judiciaire (France) vierge Cette réunion se déroule dans les locaux de l’IBEP à Rennes, merci de vous munir de votre CV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T10:30:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine