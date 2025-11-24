FORMATION Ajusteur Assembleur Structure Aéronef AFPI/AIRBUS ATLANTIC Agence ROCHEFORT Rochefort

FORMATION Ajusteur Assembleur Structure Aéronef AFPI/AIRBUS ATLANTIC Lundi 24 novembre, 13h00 Agence ROCHEFORT Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T15:00:00

Fin : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T15:00:00

Vous rêvez d’intégrer le fleuron de l’aéronautique local ? Nous pouvons vous aider à atteindre votre rêve ! Vous pouvez suivre une formation certifiante, gratuite et rémunérée, en vue d’obtenir un CQPM Ajusteur Assembleur Structure Aéronef et travailler au sein d’Airbus Atlantic via une mission de travail temporaire de longue durée.

Réunion d’information collective avec l’AFPI, un représentant AIRBUS ATLANTIC et FRANCE TRAVAIL – présentation du métier d’ajusteur assembleur structure aéronef – p

Agence ROCHEFORT 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518927 »}]

