Formation Analyse et prévention après l’accident au Turon de Néouvielle Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Formation Analyse et prévention après l’accident au Turon de Néouvielle
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
En partenariat avec l’Anena.
A l’occasion de l’anniversaire de l’accident au Turon de Néouvielle où deux skieurs ont trouvé la mort dans une avalanche, l’ANENA propose une formation sur la sécurité en avalanche. Au programme, le retour d’expérience et l’analyse des biais cognitifs pouvant influencer les décisions en montagne.
Une séance indispensable pour tous les pratiquants de montagne, du skieur au randonneur, afin de mieux comprendre les risques et améliorer la prévention.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
In partnership with Anena.
To mark the anniversary of the accident at Turon de Néouvielle, where two skiers were killed in an avalanche, ANENA is offering a training course on avalanche safety. On the agenda: feedback and analysis of cognitive biases that can influence decisions in the mountains.
An essential session for all mountain sports enthusiasts, from skiers to hikers, to better understand risks and improve prevention.
