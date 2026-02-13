Formation : Animer un débat en bibliothèque, Mediathèque départementale de l’Aveyron, Rodez

Formation : Animer un débat en bibliothèque 9 et 10 mars Mediathèque départementale de l’Aveyron Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T09:00:00+01:00 – 2026-03-09T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T09:00:00+01:00 – 2026-03-10T17:30:00+01:00

Dans une société ou la désinformation et la mésinformation prennent de plus en plus de place, l’esprit critique doit être porté par les bibliothèques.

L’animation de débat permet la confrontation des idées, propice à l’émergence d’une opinion personnelle.

Réhabiliter le débat en bibliothèque sans le craindre.

Les objectifs :

Comprendre les enjeux et les objectifs d’un débat en bibliothèque.

Acquérir les compétences nécessaires pour animer un débat de manière efficace et respectueuse.

Maîtriser les techniques de facilitation pour favoriser les échanges constructifs et le respect des opinions.

Apprendre à préparer, organiser et évaluer un débat en bibliothèque.

Le contenu :

Introduction aux débats en bibliothèque (enjeux, formes et règles de base)

Préparation et organisation d’un débat en bibliothèque (sélection du sujet, collecte d’informations, identification des intervenants)

Techniques de facilitation pour animer un débat (animation, gestion du temps, reformulation, gestion des opinions divergentes…)

Évaluation et suivi du débat en bibliothèque.

Intervenant : ACANT formation

Infos, inscriptions : nathalie.ribera@aveyron.fr

Mediathèque départementale de l’Aveyron 4 rue Paraire 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« link »: « mailto:nathalie.ribera@aveyron.fr »}]

Une formation pour les bibliothécaires aveyronnais-es et plus…