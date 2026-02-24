Formation apiculture Jardin-verger Conservatoire Assat

Formation apiculture

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez la vie passionnante des abeilles et de la ruche, ainsi que les techniques de base de l’élevage qui va vous permettre de débuter avec vos premières colonies ou tout simplement découvrir et comprendre l’apiculture en Béarn et ses secrets.

L’abeille domestique, son histoire, sa biologie, ses besoins nutritionnels, l’organisation de la colonie ou bien encore les maladies et les ravageurs, seront abordés tout au long de l’après-midi.

Julien donnera toutes les explications sur la réglementation, l’emplacement de la ruche ou bien encore le matériel pour débuter. .

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

