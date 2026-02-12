Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers Biron
Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers Biron samedi 21 février 2026.
Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers
Saligue aux oiseaux Biron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
Au programme
Comprendre le cycle et le fonctionnement des fruitiers
Apprendre les techniques de taille de formation
L’après-midi mise en pratique
12h à 13h pause pique-nique .
Saligue aux oiseaux Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 58 06 ltillard@chasseurdefrance.com
English : Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers
