Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers

Saligue aux oiseaux Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au programme

Comprendre le cycle et le fonctionnement des fruitiers

Apprendre les techniques de taille de formation

L’après-midi mise en pratique

12h à 13h pause pique-nique .

Saligue aux oiseaux Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 58 06 ltillard@chasseurdefrance.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers

L’événement Formation arboriculteur Initiation à la taille de formation des arbres fruitiers Biron a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Coeur de Béarn