Formation autour de l’âne Les Pièces aux oiseaux Plessé

Formation autour de l’âne

Les Pièces aux oiseaux Guenrouët Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

.

Les Pièces aux oiseaux Guenrouët Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 62 75 97 auxanesetc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Formation autour de l’âne Plessé a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT44