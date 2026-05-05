Formation aux bonnes pratiques à vélo, Florent Missemer, Écully

Formation aux bonnes pratiques à vélo Jeudi 7 mai, 14h00 Florent Missemer Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Nous souhaitons accompagner le développement de l’usage du vélo pour les déplacements domicile-travail et pour les déplacements professionnels en formant le personnel de l’établissement aux bonnes pratiques à vélo. Sur nos deux campus, à Saint-Etienne avec l’intervention de l’association Ocivélo et à Ecully avec la Maison du Vélo de la Métropole de Lyon.

Florent Missemer 36 avenue Guy de Collongue Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Formation aux bonnes pratiques à vélo, d’abord en salle, puis en pratique dans la circulation.

Centrale Lyon