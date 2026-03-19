Formation aux chants des oiseaux des bois Belval-en-Argonne
Formation aux chants des oiseaux des bois Belval-en-Argonne samedi 4 avril 2026.
Formation aux chants des oiseaux des bois
Parking des étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 08:00:00
fin : 2026-04-04 11:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Venez apprendre à identifier les oiseaux des bois grâce à leurs chants avec un animateur de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval en Argonne.
Adaptée aux familles, elle fera le bonheur des petits et grands.
Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne.
Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. .
Parking des étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Formation aux chants des oiseaux des bois
L’événement Formation aux chants des oiseaux des bois Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne