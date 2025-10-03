FORMATION AUX DERNIERS SECOURS Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins
FORMATION AUX DERNIERS SECOURS Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins vendredi 3 octobre 2025.
Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin 14 avenue de la guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-03 09:30:00
fin : 2025-10-03 16:30:00
La mort fait partie de la vie comment accompagner, entourer et prendre soin de ses proches, se préparer et accueillir le deuil.
Action de prévention santé proposée par le CCAS de Saint-Brevin les Pins
Vendredi 3 octobre de 9h30 à 16h30
Sur inscription 02 40 82 35 00 .
