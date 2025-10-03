FORMATION AUX DERNIERS SECOURS Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins

FORMATION AUX DERNIERS SECOURS Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins vendredi 3 octobre 2025.

Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin 14 avenue de la guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 09:30:00

fin : 2025-10-03 16:30:00

La mort fait partie de la vie comment accompagner, entourer et prendre soin de ses proches, se préparer et accueillir le deuil.

Action de prévention santé proposée par le CCAS de Saint-Brevin les Pins

Vendredi 3 octobre de 9h30 à 16h30

Sur inscription 02 40 82 35 00 .

Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin 14 avenue de la guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 35 00

