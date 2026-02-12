Formation aux gestes de premiers secours Salle communale Haybes
Formation aux gestes de premiers secours Salle communale Haybes mardi 31 mars 2026.
Formation aux gestes de premiers secours
Salle communale 6 place de l’hôtel de ville Haybes Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Et si vous pouviez agir quand chaque seconde compte et sauver une vie ? Participez à cette formation gratuite et ouverte à partir de 10 ans. Durée de la formation 2 heures. Informations et renseignements complémentaires 06 80 12 40 71
.
Salle communale 6 place de l’hôtel de ville Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 6 80 12 40 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if you could take action when every second counts and save a life? Take part in this free training course, open to children aged 10 and over. Duration: 2 hours. Further information: 06 80 12 40 71
L’événement Formation aux gestes de premiers secours Haybes a été mis à jour le 2026-02-10 par Ardennes Tourisme