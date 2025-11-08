Formation aux gestes qui sauvent avec la protection civile La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Formation aux gestes qui sauvent avec la protection civile La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris samedi 8 novembre 2025.

Des sessions gratuites de formation se déroulent dans les mairies d’arrondissement.

Ouvertes à tous dès 10 ans, ces sessions de deux heures vous permettent de vous initier aux gestes qui peuvent, un jour, faire la différence.

C’est l’occasion idéale d’apprendre ou de revoir les gestes essentiels comme le massage cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur, et bien plus encore.

Durée : 2 heures par session

Initiez vous au premiers secours avec la Ville de Paris !

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T12:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris 75011 Paris

https://mairie11.paris.fr/pages/informations-pratiques-et-presentation-generale-9917 +33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif