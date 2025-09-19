Formation aux gestes qui sauvent Lignières
Formation aux gestes qui sauvent Lignières vendredi 19 septembre 2025.
Formation aux gestes qui sauvent
Avenue de Verdun Lignières Cher
Gratuit
Début : Vendredi 2025-09-19
2025-09-19
Inscrivez-vous pour vous former gratuitement aux Gestes qui Sauvent avec l’Agence Groupama Lignières.
2h pour vous former aux 1ers gestes qui sauvent. Ouvert à tous sur inscription (places limitées). .
Avenue de Verdun Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 9 74 50 30 62
English :
Sign up for free life-saving training with the Groupama Lignières Agency.
German :
Melden Sie sich an, um sich kostenlos in den lebensrettenden Maßnahmen mit der Groupama Lignières Agentur zu schulen.
Italiano :
Iscrivetevi alla formazione gratuita di salvataggio presso la filiale Groupama Lignières.
Espanol :
Inscríbase gratuitamente en la formación de socorrismo de la sucursal de Groupama Lignières.
