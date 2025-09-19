Formation aux gestes qui sauvent Lignières

Formation aux gestes qui sauvent Lignières vendredi 19 septembre 2025.

Avenue de Verdun Lignières Cher

Gratuit

Début : Vendredi 2025-09-19
Inscrivez-vous pour vous former gratuitement aux Gestes qui Sauvent avec l’Agence Groupama Lignières.
2h pour vous former aux 1ers gestes qui sauvent. Ouvert à tous sur inscription (places limitées).   .

Avenue de Verdun Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 9 74 50 30 62 

English :

Sign up for free life-saving training with the Groupama Lignières Agency.

German :

Melden Sie sich an, um sich kostenlos in den lebensrettenden Maßnahmen mit der Groupama Lignières Agentur zu schulen.

Italiano :

Iscrivetevi alla formazione gratuita di salvataggio presso la filiale Groupama Lignières.

Espanol :

Inscríbase gratuitamente en la formación de socorrismo de la sucursal de Groupama Lignières.

