Formation aux gestes qui sauvent Lignières vendredi 19 septembre 2025.

Avenue de Verdun Lignières Cher

Inscrivez-vous pour vous former gratuitement aux Gestes qui Sauvent avec l’Agence Groupama Lignières.

2h pour vous former aux 1ers gestes qui sauvent. Ouvert à tous sur inscription (places limitées). .

Avenue de Verdun Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 9 74 50 30 62

English :

Sign up for free life-saving training with the Groupama Lignières Agency.

German :

Melden Sie sich an, um sich kostenlos in den lebensrettenden Maßnahmen mit der Groupama Lignières Agentur zu schulen.

Italiano :

Iscrivetevi alla formazione gratuita di salvataggio presso la filiale Groupama Lignières.

Espanol :

Inscríbase gratuitamente en la formación de socorrismo de la sucursal de Groupama Lignières.

