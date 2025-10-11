Formation aux gestes qui sauvent Tout Paris Paris

À l’occasion de la Journée de la résilience, participez aux « Samedis qui sauvent » !

Des sessions gratuites de formation se déroulent dans les mairies d’arrondissement

Ouvertes à tous dès 10 ans, ces sessions de deux heures vous permettent de vous initier aux gestes qui peuvent, un jour, faire la différence.

C’est l’occasion idéale d’apprendre ou de revoir les gestes essentiels comme le massage cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur, et bien plus encore.

Dates : samedis 11 et 18 octobre 2025

Durée : 2 heures par session

Horaires : 10h-12h / 13h-15h / 15h30-17h30

Initiez vous au premiers secours en participant aux Samedis qui sauvent avec la Ville de Paris !

gratuit

Lien inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

