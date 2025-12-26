Formation aux oiseaux du littoral les limicoles, le temps de l’hiver, Rue du Port Le Teich

Formation aux oiseaux du littoral les limicoles, le temps de l’hiver

Rue du Port Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon Le Teich Gironde

Tarif : 240 – 240 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

Accessible à tous, l’ornithologie est un domaine de plus en plus prisé par les curieux de nature. Les oiseaux fascinent par leur comportement, leurs déplacements. Certains sont à portée de vue, d’autres se font plus discrets, inféodés à des milieux qui nous sont moins familiers, tels que les limicoles, petits échassiers des zones humides.

Cette formation est proposée pour tous les niveaux, que vous soyez débutants en ornithologie, ou que vous souhaitiez améliorer vos connaissances et perfectionner vos techniques d’observation. L’hiver est la période idéale pour débuter et/ou consolider vos connaissances. Chaque journée débutera par un temps en salle et se poursuivra sur les sentiers de la Réserve Ornithologique du Teich. .

Rue du Port Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr

