Formation aux oiseaux du littoral les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Accessible à tous, l’ornithologie est un domaine de plus en plus prisé par les curieux de nature. Cette formation autour des oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon est proposée pour tous les niveaux, que vous soyez débutants en ornithologie ou que vous souhaitiez améliorer vos connaissances et perfectionner vos techniques d’observation. Vous découvrirez le monde passionnant des canards hivernants mais aussi l’ensemble des oiseaux côtiers qui se trouveront à portée de jumelles dans la Réserve Ornithologique du Teich. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formation aux oiseaux du littoral les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon

L’événement Formation aux oiseaux du littoral les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon Le Teich a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Le Teich