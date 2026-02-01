Formation aux premiers secours citoyen (PSC) Saint-Didier-en-Velay

Formation aux premiers secours citoyen (PSC)

Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-23 20:00:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Les pompiers de Velay-Semène organisent une formation ouverte à tous pour apprendre les gestes qui sauvent.

Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 53 70 89 formation@pompiers-velay-semene.fr

English :

The Velay-Semène firefighters are organizing a training course open to all to learn life-saving techniques.

