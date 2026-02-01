Formation aux premiers secours citoyen (PSC) Saint-Didier-en-Velay
Formation aux premiers secours citoyen (PSC) Saint-Didier-en-Velay lundi 23 février 2026.
Formation aux premiers secours citoyen (PSC)
Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 20:00:00
fin : 2026-02-26 22:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Les pompiers de Velay-Semène organisent une formation ouverte à tous pour apprendre les gestes qui sauvent.
.
Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 53 70 89 formation@pompiers-velay-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Velay-Semène firefighters are organizing a training course open to all to learn life-saving techniques.
L’événement Formation aux premiers secours citoyen (PSC) Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène