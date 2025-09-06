Formation aux premiers secours citoyens à Cahors Cahors

175 rue Emile Zola Cahors Lot

6 septembre 2025, 08:30:00 - 17:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Conçue pour être accessible à toutes et tous, cette formation ne nécessite aucun prérequis ni connaissance préalable.

Le 6 septembre prochain, une session PSC intégrant une initiation à la réduction des risques (IRR) est programmée à Cahors.

Organisée par la Croix-Rouge, cette formation vise à transmettre des gestes simples et efficaces permettant de réagir face à des situations d’urgence arrêt cardiaque, perte de connaissance, étouffement, malaise ou traumatisme. Les participants apprennent à travers des mises en situation pratiques.

À l’issue de la journée, un diplôme d’État de premiers secours citoyen est délivré.

Les situations d’accident sont abordées en plusieurs modules

La préparation personnelle pour faire face à une catastrophe collective (inondation…)

La protection en cas d’accident

L’alerte

Une personne s’étouffe

Une personne saigne abondamment

Une personne est inconsciente

Une personne ne respire pas

Une personne se plaint d’un malaise

Une personne présente une plaie grave ou simple

Une personne présente une brûlure

Une personne présente une atteinte des os et des articulations… .

175 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie

