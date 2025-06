Formation Ayurvéda équilibrez votre Pitta – Plou’escale Plouescat 28 juin 2025 09:30

Formation Ayurvéda équilibrez votre Pitta

28 juin 2025 09:30

17:30

2025-06-28

« Libérez le feu intérieur avec l’Ayurveda ! »

Introduction Pourquoi comprendre le Dosha Pitta ?

Le Dosha Pitta, lié aux éléments Feu et Eau, gouverne la digestion, le métabolisme, et la transformation dans le corps et l’esprit.

Mais que se passe-t-il lorsque Pitta est en excès ? Colère, irritabilité, inflammation, et épuisement mental peuvent s’installer.

Cette formation est une opportunité unique pour :

Décoder les secrets de Pitta et son influence sur votre bien-être.

Apprendre à équilibrer votre feu intérieur pour cultiver la sérénité et la vitalité

Objectifs de la Journée

Comprendre Pitta Identifier ses caractéristiques, ses forces et ses déséquilibres.

Écouter son corps Reconnaître les signaux d’un Pitta dominant ou déséquilibré.

Pratiques personnalisées Découvrir des outils pratiques pour équilibrer Pitta au quotidien.

Approche holistique Intégrer l’Ayurveda à travers la nutrition, le massage, la respiration et les rituels

À qui s’adresse cette formation ?

À ceux qui se sentent souvent stressés, pressés ou irritables.

Aux personnes curieuses de découvrir comment l’Ayurveda peut transformer leur bien-être.

À tous ceux qui souhaitent retrouver un équilibre intérieur durable.

Aux Thérapeutes qui souhaitent élargir leur éventail de soins pour répondre de façon plus personnalisée aux besoins de leurs patients

Pourquoi vous inscrire ?

Pratique et enrichissant Repartez avec des outils concrets pour transformer votre quotidien.

Focus sur Pitta Une immersion complète pour comprendre et équilibrer le feu intérieur.

Approche holistique Apprenez à harmoniser votre corps, votre esprit et vos émotions grâce à l’Ayurveda.

Expérience unique Une journée de reconnexion, de découvertes et de sérénité.

Bonus Chaque participant repart avec un Certificat et un guide PDF complet sur le dosha Pitta, contenant des recettes, des rituels et des astuces pratiques pour intégrer l’Ayurveda dans votre vie quotidienne .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44

