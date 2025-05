Formation « Ayurvéda équilibrez votre Vata » – Plou’escale Plouescat, 31 mai 2025 09:00, Plouescat.

Une formation exclusive d’Ayurvéda sur le thème Vata pour

– comprendre les caractéristiques et les déséquilibres de Vata

– identifier si ce dosha est dominant ou déséquilibré dans votre constitution

– adopter une alimentation et des routines adaptées pour équilibrer Vata

– intégrer des pratiques ayurvédiques (auto-massages, respiration, …) pour apaiser votre esprit et ancrer votre énergie

– pratiquer l’Abhyanga personnalisé sur vos proches et/ou vos clients

Vous recevrez un guide complet sur le dosha Vata contenant des recettes, des rituels et des astuces pratiques pour intégrer l’Ayruvéda dans votre vie quotidienne .

