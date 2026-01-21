Formation « BA-ba de la lutte contre l’exclusion : agir auprès des femmes en grande précarité »
Formation « BA-ba de la lutte contre l’exclusion : agir auprès des femmes en grande précarité » mardi 17 mars 2026.
Vous avez envie d’agir sur le terrain : participer à une maraude, distribuer des repas, accueillir des personnes sans-abri dans une bagagerie ?
Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour agir sur le terrain et changer de regard sur les personnes en situation de précarité et particulièrement les femmes, notamment grâce aux résultats de la Nuit de la Solidarité et à une présentation des différents dispositifs solidaires à Paris.
La formation sera animée par la Fabrique de la Solidarité et plusieurs associations viendront présenter leurs actions sur le terrain et les façons de s’engager.
Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour agir sur le terrain auprès des femmes en situation de précarité. Inscrivez-vous pour y participer.
Le mardi 17 mars 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit
Inscrivez-vous en complétant le formulaire ci contre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-17T18:30:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00