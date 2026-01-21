Formation « BA-ba de la lutte contre l’exclusion »

Vous avez envie d’agir sur le terrain : participer à une maraude, distribuer des repas, accueillir des personnes sans-abri dans une bagagerie ?

Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour agir sur le terrain et changer de regard sur les personnes en situation de précarité, notamment grâce aux résultats de la Nuit de la Solidarité et à une présentation des différents dispositifs solidaires à Paris.

La formation sera animée par la Fabrique de la Solidarité et l’association La Cloche qui viendra présenter les actions sur le terrain et les façons de s’engager.

La Fabrique de la Solidarité n’est pas habilitée à délivrer des attestations de participation à l’issue de ses formations.

Le jeudi 09 avril 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

Public adultes.

