Formation « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors » dans le 11e arrondissement Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Formation « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors » dans le 11e arrondissement Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS jeudi 16 octobre 2025.

A Paris, la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules.

L’isolement des seniors se traduit par un déficit de contacts sociaux et peut

entraîner une accélération de la perte d’autonomie, le non-recours aux droits

et une plus forte vulnérabilité face au risque de maltraitance et abus de

faiblesse…

Vous souhaitez agir auprès des seniors : favoriser la création de lien social à travers des activités, les accompagner dans leurs démarches administratives ou encore les initier aux outils numériques ?

Lors du « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors », nous vous apporterons des clés pour mieux comprendre la situation des seniors à Paris et pour agir dans votre quotidien ou auprès des acteurs de la solidarité.

La formation sera co-animée par la Fabrique de la Solidarité et Paris en compagnie, une association qui lutte contre l’isolement des personnes âgées à travers la création de lien social.



Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour mieux comprendre la situation des seniors à Paris et pour agir contre l’isolement dans votre quotidien.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T18:30:00+02:00_2025-10-16T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS