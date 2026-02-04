Formation « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors »
jeudi 2 avril 2026.
A Paris, la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules.
L’isolement des seniors se traduit par un déficit de contacts sociaux et peut
entraîner une accélération de la perte d’autonomie, le non-recours aux droits
et une plus forte vulnérabilité face au risque de maltraitance et abus de
faiblesse…
Vous souhaitez agir auprès des seniors : favoriser la création de lien social à travers des activités, les accompagner dans leurs démarches administratives ou encore les initier aux outils numériques ?
Lors du « Ba-ba de la lutte contre l’isolement des seniors », nous vous apporterons des clés pour mieux comprendre la situation des seniors à Paris et pour agir dans votre quotidien ou auprès des acteurs de la solidarité.
La formation sera co-animée par la Fabrique de la Solidarité et Paris en compagnie, une association qui lutte contre l’isolement des personnes âgées à travers la création de lien social.
Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour mieux comprendre la situation des seniors à Paris et pour agir contre l’isolement dans votre quotidien.
Le jeudi 02 avril 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.
