Formation BAFA EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres

Formation BAFA EPJ

Du 12/04 au 19/04/2026 le lundi. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-04-12

fin : 2026-04-19

2026-04-12

Viens passer ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur avec l’Espace Pluriel Jeunes !

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19 contact@epj.fr

Come and take your Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur with Espace Pluriel Jeunes!

