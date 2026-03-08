Formation BAFA EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres
Formation BAFA EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres dimanche 12 avril 2026.
Formation BAFA EPJ
Du 12/04 au 19/04/2026 le lundi. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône
Viens passer ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur avec l’Espace Pluriel Jeunes !
Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19 contact@epj.fr
English :
Come and take your Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur with Espace Pluriel Jeunes!
