Formation bénévole de septembre Crest
Formation bénévole de septembre Crest vendredi 12 septembre 2025.
Formation bénévole de septembre
Parc du Boscquet Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:30:00
fin : 2025-09-12 20:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Venez découvrir notre association et vous former à l’ouverture du lieu et gestion de la caisse, le vendredi 12 septembre à 18h30.
.
Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org
English :
Come and find out more about our association and learn how to open and manage the cash register, on Friday September 12 at 6.30pm.
German :
Lernen Sie unseren Verein kennen und lassen Sie sich am Freitag, den 12. September um 18.30 Uhr in der Eröffnung des Lokals und der Kassenführung schulen.
Italiano :
Venite a scoprire di più sulla nostra associazione e a imparare come aprire il locale e gestire la cassa, venerdì 12 settembre alle ore 18.30.
Espanol :
Ven a informarte sobre nuestra asociación y a aprender a abrir el local y gestionar la caja, el viernes 12 de septiembre a las 18.30 horas.
L’événement Formation bénévole de septembre Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme