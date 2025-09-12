Formation bénévole de septembre Crest

Parc du Boscquet Crest Drôme

Début : 2025-09-12 18:30:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

2025-09-12

Venez découvrir notre association et vous former à l’ouverture du lieu et gestion de la caisse, le vendredi 12 septembre à 18h30.

Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

Come and find out more about our association and learn how to open and manage the cash register, on Friday September 12 at 6.30pm.

German :

Lernen Sie unseren Verein kennen und lassen Sie sich am Freitag, den 12. September um 18.30 Uhr in der Eröffnung des Lokals und der Kassenführung schulen.

Italiano :

Venite a scoprire di più sulla nostra associazione e a imparare come aprire il locale e gestire la cassa, venerdì 12 settembre alle ore 18.30.

Espanol :

Ven a informarte sobre nuestra asociación y a aprender a abrir el local y gestionar la caja, el viernes 12 de septiembre a las 18.30 horas.

L’événement Formation bénévole de septembre Crest a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme