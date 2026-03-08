Formation bénévoles Organiser un événement associatif

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Formation gratuite d’une journée pour apprendre à préparer un événement associatif de A à Z budget, logistique, communication, autorisations, déroulé et répartition des rôles.

Gratuit .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 52 80 fdfr.52@mouvement-rural.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Formation bénévoles Organiser un événement associatif Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres