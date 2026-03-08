Formation bénévoles Organiser un événement associatif Langres
Formation bénévoles Organiser un événement associatif Langres samedi 11 avril 2026.
Formation bénévoles Organiser un événement associatif
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Formation gratuite d’une journée pour apprendre à préparer un événement associatif de A à Z budget, logistique, communication, autorisations, déroulé et répartition des rôles.
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
