Formation Brodeuse Numérique Micro-Folie de Falaise Falaise

Formation Brodeuse Numérique

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21

Découvrez la broderie numérique à la Micro-Folie grâce à notre nouvelle machine au fablab.

Créez vos motifs et transformez-les en broderies lors d’un atelier mêlant créativité et innovation textile.

N’oubliez pas d’apporter votre tissu !

Adultes et enfants à partir de 13 ans, sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English :

Discover digital embroidery at Micro-Folie with our new fablab machine.

Create your own designs and turn them into embroideries in a workshop combining creativity and textile innovation.

