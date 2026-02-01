Formation Brodeuse Numérique Micro-Folie de Falaise Falaise
Formation Brodeuse Numérique Micro-Folie de Falaise Falaise mercredi 18 février 2026.
Formation Brodeuse Numérique
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
2026-02-18 2026-02-21
Découvrez la broderie numérique à la Micro-Folie grâce à notre nouvelle machine au fablab.
Créez vos motifs et transformez-les en broderies lors d’un atelier mêlant créativité et innovation textile.
N’oubliez pas d’apporter votre tissu !
Adultes et enfants à partir de 13 ans, sur inscription .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr
English :
Discover digital embroidery at Micro-Folie with our new fablab machine.
Create your own designs and turn them into embroideries in a workshop combining creativity and textile innovation.
