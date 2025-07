FORMATION CERTIFIANTE EN PERMACULTURE (CCP) Montpellier

Une formation complète sur 6 week-ends, entre septembre et avril 2025/26

Plus de 90 heures de cours, mêlant théorie et pratique, pour une immersion totale dans l’univers de la permaculture.

Une occasion de découvrir en profondeur

• La gestion du sol, de l’eau et des arbres

• L’écoconstruction

• L’accueil des animaux et la gestion des énergies

• La conception d’un design permacole adapté à chaque contexte

Une certification officielle à la clé

Cette formation est encadrée par Clément Feith, pépiniériste au Point Clef et paysan permaculteur dans l’Hérault, ainsi que par d’autres intervenant.e.s passionné.e.s et engagé.e.s.

Sur inscription .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Complete training over 6 weekends, between September and April 2025/26

Over 90 hours of classes, combining theory and practice, for total immersion in the world of permaculture.

German :

Eine vollständige Ausbildung an 6 Wochenenden zwischen September und April 2025/26

Mehr als 90 Unterrichtsstunden, die Theorie und Praxis miteinander verbinden, damit Sie vollständig in die Welt der Permakultur eintauchen können.

Italiano :

Un corso completo in 6 weekend, tra settembre e aprile 2025/26

Oltre 90 ore di lezioni, che combinano teoria e pratica, per un’immersione totale nel mondo della permacultura.

Espanol :

Un curso completo durante 6 fines de semana, entre septiembre y abril de 2025/26

Más de 90 horas de clases, combinando teoría y práctica, para una inmersión total en el mundo de la permacultura.

